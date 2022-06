0 Facebook Dramma in mare al Villaggio Coppola, eroe salva 4 bambini in mare ma muore Cronaca 7 Giugno 2022 14:28 Di redazione 1'

E’ drammatico quello che è accaduto al Villaggio Coppola, in provincia di Caserta, dove all’interno di uno stabilimento balneare è accaduto l’impensabile.

Ben quattro bambini stavano per annegare, come riporta Caserta Ce, quando è intervenuto il titolare del lido per metterli in salvo. Troppo forti le correnti e troppo pericolose. L’eroe è riuscito a salvare i piccoli, ma ha perso lui stesso la vita.

L’uomo è stato aiutato da altre persone, ma non è riuscito a mettersi in salvo. Sul luogo sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorritori.