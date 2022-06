0 Facebook Tragedia nel Napoletano, uomo di 30 anni si getta giù dal ponte Cronaca 7 Giugno 2022 15:37 Di redazione 1'

Tragedia a Seiano, in Penisola Sorrentina in provincia di Napoli. Un uomo si è tolto la vita lanciandosi dal ponte. Un luogo in cui non è la prima volta che accadono drammi simili.

Diverse persone hanno assistito alla scena e hanno chiamato i soccorsi. Sono arrivati vigili del fuoco, un’ambulanza e i carabinieri. Era troppo tardi però! La vittima è un giovane di 33 anni di Sant’Antonio Abate, come riporta il Corrierino.

L’uomo, residente a Sant’Antonio Abate, è stato trovato senza vita nella vegetazione. Sicuramente il duro impatto ha strappato via la sua vita per sempre.