Poker di rapine tra Afragola e Caivano, banda svaligia attività commerciali e fugge con gli incassi Area Nord 21 Maggio 2022 10:28 Di redazione 1'

Ieri sera quattro attività commerciali tra Caivano e Afragola sono state prese di mira da alcuni rapinatori. Portati via gli incassi giornalieri. Hanno colpito per prima una farmacia in Via Roma a Caivano, poi un supermarket in Via Arena ad Afragola.

Rapine tra Caivano e Afragola

E ancora una tabaccheria in Via Vittorio Emanuele e infine un distributore di carburanti lungo la SS Sannitica, entrambi nel comune di Afragola. I carabinieri della compagnia di Casoria stanno indagando sui quattro eventi e non escludono che dietro le rapine, avvenute in rapida sequenza, possa esserci la stessa mano.

Le indagini

Si tratterebbe di tre sconosciuti, travisati. Uno di loro armato di pistola. Non sono stati esplosi colpi e non ci sono feriti. I danni sono ancora da quantificare.