0 Facebook Agguato a Caivano, il post di Don Patriciello: “Feriti due uomini” Agguato a Caivano. Secondo le parole pubblicate sui social dal parroco sarebbero rimaste ferite due persone. La camorra continua a sparare Cronaca 7 Aprile 2022 21:23 Di redazione 1'

La camorra continua a sparare e lo fa in provincia di Napoli. Poco fa ci sarebbe stato un agguato a Caivano, località dell’area Nord in queste settimane al centro delle cronache proprio per fatti e dinamiche legate alla criminalità organizzata.

Agguato a Caivano

Secondo un post pubblicato su Facebook da Don Patriciello, parroco in prima fila per la lotta alla camorra e vittima di recenti intimidazioni, ci sarebbe stato un agguato. Il raid avrebbe causato il ferimento di due persone.

Le parole di Don Patriciello

“Ancora un agguato nel nostro paese. Ancora si spara a Caivano. Due uomini sono rimasti feriti. Volgi, Signore, il tuo sguardo su di noi. Non permettere che il male prenda il sopravvento. Padre Maurizio Patriciello“.

Il post su Facebook del parroco