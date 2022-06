0 Facebook Napoli, violenza nel cuore della città: 14enne aggredito e poi accoltellato al petto e alla schiena News 6 Giugno 2022 19:55 Di redazione 1'

Ennesimo episodio criminale nel cuore di Napoli: un giovane di 14 anni è stato prima picchiato, poi accoltellato nella zona dei Decumani, nei dintorni di via dei Tribunali. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale.

Napoli, 14enne picchiato e accoltellato in pieno centro

Un giovane incensurato di Forcella, di 14 anni, secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato vittima di un tentativo di rapina da parte di alcuni sconosciuti. Alla sua reazione lo avrebbero prima preso a pugni e poi ferito con un oggetto appuntito in petto e alla schiena. Il ragazzo è stato soccorso e trasportato all’Ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli: 21 giorni di referto.

Indagini in corso

Sulla vicenda indagano i carabinieri per chiarire la dinamica dell’increscioso accaduto. Non si esclude l’ipotesi di poter acquisire le immagini di telecamere di video-sorveglianza per ricostruire quanto successo nel cuore della nostra città.