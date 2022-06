0 Facebook Maxi rissa scoppia in spiaggia: coinvolti centinaia di ragazzini Cronaca 5 Giugno 2022 14:27 Di Fabiana Coppola 1'

Non siamo a Napoli, ma ovunque possono succedere cose del genere. Dopo la rissa con accoltellamento a Marechiaro, questa volta protagonista dell’estate non è la nostra città. Ci troviamo a Peschiera dal Garda e qui centinaia di ragazzini partecipano a un evento diffuso su Tik Tok.

Maxi rissa in spiaggia a Peschiera del Garda

Ben presto l’evento in spiaggia nel Veronese si trasforma in una rissa. Le immagini sono forti, provengono da Welcome to Favelas ma anche dallo stesso Tik Tok: atti di vandalismo, furti e risse. Secondo una prima ricostruzione il tutto sarebbe nato a causa del furto di un portafogli.

La situazione è degenerata a tal punto da richiedere l’intercetto dei reparti antisommossa della polizia. E’ stato necessario fare alcune cariche sulla spiaggia del lago per disperdere la folla e mettere fine allo scempio. Insomma non si è tranquilli in nessun luogo.