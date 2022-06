0 Facebook Agenzia di viaggi vende “offerte” a metà prezzo nel Napoletano: “Sono spariti con i soldi” Cronaca 5 Giugno 2022 12:19 Di redazione 1'

Agenzia di viaggi lascia a casa le persone che avevano prenotato un viaggio. Qualcuno doveva partire per Disneyland la settimana prossima, un altro gruppo doveva partire per Dubai. In totale sono 300 le famiglie che avvio pagato vacanze ad agosto, pacchetti per il weekend e viaggi di nozze.

Secondo quanto riporta il Corrierino, la “7D Viaggi”, agenzia di Gragnano, in provincia di Napoli, ha lanciato un messaggio: “Non riusciamo a garantire le vacanze prenotate”.

Poche parole che hanno distrutto le speranze delle persone truffate che avevano prenotato le vacanze. I carabinieri della Procura di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta. La truffa si aggirerebbe sul milione di euro.