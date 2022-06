0 Facebook Antonino Spinalbese ha deciso: “Sì lo farò”: Belen Rodriguez su tutte le furie Spettacolo 5 Giugno 2022 17:12 Di redazione 1'

A quanto pare non cessa il gossip attorno alla figura di Antonino Spinalbese, ex compagno di Belen Rodriguez e padre della sua bambina, Luna Marì. Il ragazzo pare abbai preso una decisione che ha fatto letteralmente infuriare l’argentina. Di cosa si tratta?

E’ lite tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez

A quanto pare l’ex hairstylist avrebbe ceduto al corteggiamento di Alfonso Signorini e avrebbe detto di “sì” al Grande Fratello Vip. A rivelarlo è il portale The Popol Tv che ha anche evidenziato la sezione di Belen. La showgirl non sarebbe per nulla contenta della decisione dell’ex e avrebbe avuto da ridire in merito. Il motivo? Non vuole di nuovo finire al centro del gossip.

Queste le parole riportate dal sito: “Il GF Vip – ha fatto sapere sempre The Pipol Tv – è la sua opportunità economica. Ma questa idea, questa scelta di Spinalbese pare non sia stata percepita in modo positivo da Belen. Come finirà questo reality firmato Rodriguez? Di certo c’è che la porta rossa aspetta il bell’Antonino…”.