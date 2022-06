0 Facebook Funerali Liliana De Curtis, seppellita accanto a Totò: folla di gente per l’ultimo saluto Cronaca 5 Giugno 2022 11:40 Di Fabiana Coppola 3'

I funerali di Liliana De Curtis si sono svolti questa mattina, a partire dalle 11, nella chiesa di Santa Maria dei Vergini a Napoli. La figlia di Totò sarà seppellita accanto al padre al cimitero Vecchio di Poggioreale dove si trova la cappella della famiglia De Curtis, nella “zona degli Illustri” in cui sono seppelliti i personaggi popolari della città.

Il suo feretro, arrivato direttamente da Roma, verrà condotto proprio a pochi passi dal luogo in cui fu eseguito il funerale senza il morto di Totò. Per il celebre artista infatti vi furono tre funerali. Uno a Roma, uno alla Basilica del Carmine a Napoli e una terza funzione nel suo rione, la Sanità, per volontà del guappo del quartiere, Luigi Campoluongo, il quale aveva un rapporto di stima per l’attore, ma ala bare era già tata tumulata.

Tantissime le persone presenti per dare addio alla figlia del celebre attore, morta a 89 anni. Molte sono accorse proprio in memoria di Totò e hanno lasciato un pensiero scritto in memoria della donna che ha speso la propria vita a tener vivo il ricordo del padre.

Così l’ha ricordata il Ministro della Cultura, Dario Franceschini:

“La scomparsa di Liliana de Curtis è un lutto per l’Italia e per il mondo del cinema. Non solo Napoli, ma tutto il paese perde un’indiscussa protagonista del panorama culturale che ha lavorato con amore e energia per tener viva la memoria di suo padre, l’indimenticabile Totò. Il Ministero è a lavoro per rendere concreta l’idea di una grande sede museale a Napoli capace di rendere onore e celebrare Totò, uno dei più straordinari, immensi artisti dell’Italia del Novecento”.

“Grande commozione per la scomparsa di Liliana De Curtis, figlia dell’indimenticato Totò. Liliana ha dedicato tutta la sua vita a custodire la memoria e l’enorme eredità artistica del padre, icona simbolo di Napoli, uno dei giganti del cinema e del teatro italiano del dopoguerra. Un caro abbraccio ad Elena, figlia di Liliana, e a tutti suoi familiari per questa grave perdita”. Così invece il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

Il sindaco Gaetano Manfredi ha ricordato la questione del museo: “Con la scomparsa di Liliana de Curtis, Napoli e l’Italia intera perdono una straordinaria protagonista del panorama culturale. Ha tenuto viva la memoria di suo padre, l’indimenticabile Totò, ricostruendone vita e opere a beneficio di chi lo amava e lo ama tuttora. In tal senso, è massimo lo sforzo dell’amministrazione comunale e delle istituzioni nazionali affinché Totò possa avere presto il museo che merita nel cuore della nostra città”.