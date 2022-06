0 Facebook Auro trafitta da guardrail sulla Tangenziale: Alessandra muore a 28 anni Cronaca 5 Giugno 2022 10:39 Di redazione 1'

Trafitta dal guardrail in Tangenziale, Alessandra, maestra d’asilo, muore a 28 anni. Era alla guida della sua auto sulla Tangenziale quando di è schiantata contro un guardrail, per cause ancora da accertare.

Incidente in Tangenziale: muore Alessandra

Sul luogo sono subito giunti i soccorsi, ma per Alessandra Musolino, maestra di 28 anni, non c’è stato nulla da fare. Poche ore dopo la corsa presso l’ospedale Fazzi è stata dichiarata la morte cerebrale

Le forze dell’ordine indagano per ricostruire la dinamica, per capire come la Renault Modus rossa sua cuoi viaggia, si sia schianta contro il guardrail. Quest’ultimo entrando con violenza nel veicolo ha distrutto il parabrezza colpendo in pieno la donna al volante.