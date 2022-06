0 Facebook Scoperta macabra nel Napoletano: cadavere di un uomo in un sacco di plastica Cronaca 4 Giugno 2022 16:48 Di redazione 1'

Macabra scoperta dei carabinieri a Scisciano, in provincia di Napoli. I militari hanno rinvenuto il cadavere di un uomo in un sacco di plastica.

Nel primo pomeriggio, in via Molino, i carabinieri hanno ritrovato in un fondo agricolo il cadavere di un uomo contenuto in un sacco di plasma. Era già decomposto.

A indagare sulla scoperta decisamente lugubre sono i Carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna che stanno cercando di scoprire cosa sia accaduto. Non si conosce al momento l’identità della vittima. Il pm di turno della Procura di Nola è sul posto.