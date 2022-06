0 Facebook Lutto nel mondo del cinema, è morto Roberto Brunetti, “Er Patata” Spettacolo 4 Giugno 2022 12:01 Di redazione 1'

Lutto nel mondo del cinema, si è spento Roberto Bunetti, l’attore noto con il soprannome “Er Patata”. Come riporta il Messaggero, è stato rinvenuto sul letto con addosso il lenzuolo, in posizione supina, la scorsa sera.

E’ morto Roberto Brunetti

L’attore, conosciuto a Roma e non scollo per i film girati insieme a Monica Scattini, ha avuto una carriera che l’ha fatto conoscere al grande pubblico. La sua partecipazione più famosa è quella al film “Romanzo Criminale”. Tra i suoi ruoli più famosi quello in Fuochi d’artificio di Leonardo Pieraccioni e in Paparazzi di Neri Parenti.

L’attuale compagna e alcuni amici non lo sentivano da giovedì sera e così l’allarme ha condotto la polizia ad entrare a casa e a fare il triste ritrovamento. In casa sono stati ritrovati residui di cocaina e due panetti di hashish. Non sorprende la scoperta in quanto nel 2009 era arrestato durante un controllo a Trastevere: aveva dell’hashish.