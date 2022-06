0 Facebook Oltre 1400 assunzioni al Comune di Napoli per tutti: le date del Concorsone News 4 Giugno 2022 14:32 Di redazione 1'

Ce n’è un po’ per tutti. Le assunzioni al Comune di Napoli previste con il Concorsone saranno 1426. Per poter partecipare ovviamente sarà necessario un concorso al quale potranno partecipare quasi tutti.

Le date del Concorsone per le assunzioni al Comune di Napoli

Entro l’anno sarà bandito il Concorsone Formez per assumere 970 persone con contratto a tempo indeterminato, e altre 200 a tempo determinato. Con il nuovo piano di bilancio previsionale, approvato dalla giunta previsti, sono previste assunzioni anche per la scuola.

Questo concorsone, per ora solo annunciato dalla Formez, si terrà entro la fine dell’anno. Il Comune di Napoli ha intenzione di pubblicare il bando prima della fine dell’estate, in modo da espletare le procedure entro il 2022. Non solo assunzioni a tempo indeterminato, ma sono previste anche quelle a tempo determinato.