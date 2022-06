0 Facebook Eleonora, morta di cancro a 13 anni, l’ultima richiesta della mamma: “Datemi il suo ultimo tema” Cronaca 4 Giugno 2022 15:31 Di redazione 2'

Un dolore indescrivibile quello della mamma di Eleonora, morta a 13 anni a causa del cancro. La mamma dal 2018 lotta per ottenere l’ultimo tema scritto dalla figlia per le prove di idoneità della terza media. Ancora non è riuscita ad ottenere quell’ultimo compito della ragazzina scomparsa e oggi scrive sui social non solo per ottenere il compito, ma anche per sensibilizzare contro questa battaglia anche le altre mamme che si sono ritrovate nella stessa situazione.

Eleonora scrive l’ultimo tema prima di morire: la mamma lo chiede

“Finora i tentativi con la scuola si sono arenati. Coglierò il suggerimento di inoltrare la domanda via pec ovviamente, ma, poiché non sono l’unico genitore a cui è accaduta questa cosa, urge qualche riflessione”.

Quell’ultimo tema scritto quando Eleonora era in preda al dolore a causa di un tumore osseo che la costringeva all’uso massiccio di antidolorifici. Solo tre mesi dopo aver fatto le prove la ragazzina non ce l’ha fatta. “C’è questo tema che vorrei recuperare – ricorda mamma Sabrina, – ma finora i tentativi con la scuola si sono arenati. Il tema di mia figlia tre mesi prima di lasciarci sostenuto come privatista. Le mie attese in auto, i suoi antidolorifici, un sole che racchiudeva false promesse di gioiose giornate estive che a 13 anni hanno il sapore di futuro e a 46 anni con una figlia malata ricorda solo il dolore per quel futuro perso”.