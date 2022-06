0 Facebook Napoli, 49enne accoltellato da un gruppo di ragazzi: si era lamentato della urla sotto la sua abitazione Cronaca 3 Giugno 2022 11:03 Di redazione 1'

Ennesimo episodio criminale tra le strade di Napoli. Ieri sera, giovedì 2 giugno, in via Francesco Girardi, un uomo è stato ferito con un’arma da taglio alla schiena da alcuni ragazzi. L’uomo è stato trasportato in ospedale.

Napoli, 49enne accoltellato dopo lite con ragazzi

Intorno alle 21, nel centro di Napoli, un 49enne incensurato, che di professione fa il tassista è stato colpito alla schiena, probabilmente con un coltello, al termine di una lite con alcuni ragazzi che sotto la sua abitazione stavano disturbando con urli e schiamazzi.

Indagini in corso

L’uomo è stato soccorso e trasportato all’ospedale Pellegrini di Napoli dove gli è stato riscontrata una ferita lacero contusa e giudicata guaribile nell’arco temporale di 10 giorni. I carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Napoli Centro indagano sull’ennesimo episodio criminale in città.