Non si placa l’escalation criminale a Napoli: nella notte, intorno alle 4, un ragazzo di 21 anni è stato ferito in una tentata rapina a Ponticelli, periferia orientale della città. Il giovane è stato portato in ospedale con due ferite da arma da fuoco.

Ponticelli, tentano di rapinarlo e poi sparano: 21enne in ospedale

Il ragazzo è stato trasportato all’ospedale Villa Betania, in via Argine: presso la struttura ospedaliera sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Poggioreale. Il 21enne presentava due ferite da arma da fuoco, una all’avambraccio e l’altra alla coscia destra.

Secondo la ricostruzione fornita dal giovane, mentre si trovava in sella ad uno scooter nei pressi della villa comunale di Ponticelli, era stato avvicinato da due sconosciuti che avevano cercato di rapinarlo. Durante il tentativo di rapina, uno dei malviventi ha sparato verso il 21enne tre colpi di pistola, di cui due sono andati a bersaglio.

Indagini in corso

Il giovane è ancora in ospedale, ma non rischia la vita. Le indagini sono state affidate ai carabinieri della compagnia di Poggioreale. I militari dell’arma hanno rinvenuto sul posto dell’accaduto tre bossoli che poi sono stati sequestrati per ulteriori indagini.