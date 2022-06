0 Facebook Stefano De Martino e la domanda imbarazzante su Belen Rodriguez: “Beh le cose con lei vanno bene” Spettacolo 3 Giugno 2022 12:15 Di redazione 1'

Momenti di imbarazzo al Maurizio Costanzo Show dove Stefano De Martino è stato protagonista assoluto della serata. Show, siparietti e battute ironiche, ma non sono mancate le gag del conduttore. Il padrone di casa non ha saputo resistere a fare una domanda indiscreta su Belen.

Nulla di eclatante, ma è trapelato il fastidì del conduttore che più volte ha ribadito di non avere paciere a ricevere domande in merito alla sua situazione sentimentale con l’ex moglie. Recentemente ha spiegato qualcosa in un’intervista al Corriere della Sera e insomma non c’è nulla da aggiungere.

Stefano De Martino al Maurizio Costanzo Show

Maurizio Costanzo però non demorde e chiede: “Come procedono le cose con Belén?”, ha chiesto a sorpresa Costanzo a Stefano. E De Martino, sebbene visibilmente imbarazzato, ha risposto: “Bene, bene”, scatenando gli applausi del pubblico in studio. Poi ha aggiunto: “Come diceva una canzone, tutto il resto è vita”.