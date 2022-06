0 Facebook Sorelle sfregiate con l’acido a Napoli, si costituisce la zia: “L’ho fatto per un motivo” Cronaca 1 Giugno 2022 16:46 Di redazione 1'

Due sorelle sfregiate con l’acido a Napoli sono al centro della cronaca nelle ultime ore. L’autrice del gesto ha 22 anni ed è la zia delle die.

Gli investigatori della Squadra Mobile e della Procura di Napoli hanno provveduto ad interrogare la donna. Per lei viene contestato il reato di “deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti del viso”.

La donna avrebbe compiuto il gesto per dissidi familiari. E’ stata sottoposta a fermo dalla polizia giudiziaria in attesa che gli inquirenti capiscano se ci sono altri responsabili dell’agguato. Nel dettaglio, le giovani sorelles ono state affiancate da tre scooter con a bordo tre ragazzi e tre ragazze. Una di queste ha lanciato contro loro un liquido contenuto in una bottiglia ovvero l’ acido la scorsa domenica intronro all’1.20, al corso Amedeo di Savoia, a Napoli. Le due ragazze colpite hanno 23 e 17 anni.