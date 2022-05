0 Facebook Pozzuoli, tragedia in mare. Francesco Albino si tuffa e perde la vita: aveva 39 anni Cronaca 31 Maggio 2022 10:57 Di redazione 1'

Si è tuffato a mare ed ha avvertito un malore improvviso. Sconcerto per quanto capitato nelle acque di ‘La Pietra‘, tra Napoli e Pozzuoli. La vittima, come riferisce TeleclubItalia si chiamava Francesco Albino e aveva 39 anni.

39enne annegato a Pozzuoli

Francesco, originario di Monterusciello, aveva approfittato della temperatura estiva per farsi un bagno a mare, ma per cause ancora sconosciute, ha iniziato ad annaspare ed è morto annegato. Purtroppo le acque si sono rivelate agitate impedendo qualsiasi manovra di salvataggio immediato.

I messaggi di cordoglio

Inutile l’intervento dei soccorritori del 118. Nelle prossime ore la salma verrà sottoposta ad autopsia così da chiarire i motivi del decesso. Sono tanti i messaggi di cordoglio sui social per la scomparsa di Francesco: “Riposa in pace. Ci hai spezzato il cuore“, “Condoglianze alla famiglia non si può morire così“.