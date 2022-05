0 Facebook Torre del Greco, aggredisce l’ex moglie con la mazza da baseball: arrestato 48enne Cronaca 31 Maggio 2022 10:08 Di Carmine Ubertone 1'

Bruttissima disavventura in Campania, a Torre del Greco. Un uomo di 48 anni è finito nei guai per aver aggredito l’ex moglie armato di mazza da baseball. Sul posto sono immediatamente intervenuti la polizia locale.

Donna aggredita con mazza da baseball

In vico Trotti Supportico, sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Torre del Greco, a seguito di una segnalazione di una lite. I poliziotti, accorsi sul posto, hanno sentito le urla di una donna e di un uomo, trattenuto da alcune persone, che aveva con se una mazza. Il 48enne, alla vista degli agenti, si è dato alla fuga.

Non è stata la prima volta

La donna ha raccontato che, mentre stava tornando a casa, come già accaduto in altre occasioni, il suo ex marito l’aveva aggredita colpendola alla gambe con una mazza da baseball. Poco dopo, gli agenti, hanno stanato l’uomo in via Beneduce: il 48enne era già noto alle forze dell’ordine – era agli arresti domiciliari – lo hanno arrestato per atti persecutori ed evasione