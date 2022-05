0 Facebook Follia ad Avellino, aggressione in pieno centro: prende a testate la moglie, poi scappa Cronaca 31 Maggio 2022 12:33 Di redazione 1'

Ennesimo episodio di violenza in Campania. Ad Avellino, al centralissimo corso Vittorio Emanuele, intorno alle 20 di ieri sera, una donna è finita in ospedale dopo esser stata aggredita dal marito. A riportare la notizia è Fanpage.

Follia ad Avellino: prende a testate la moglie, poi scappa

Da una prima ricostruzione, la coppia di origini ucraina, stava passeggiando quando improvvisamente, senza alcun motivo, l’uomo avrebbe tirato una violenta testata sul volto della moglie. Per via del colpo, alla donna sono saltati due denti: le grida di dolore hanno spaventato i presenti.

L’uomo si è dileguato

Sul posto è arrivata un’ambulanza che ha prontamente soccorso la donna e l’ha trasportata in ospedale, al San Giuseppe Moscati di Avellino, fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. L’aggressore si è dileguato facendo perdere le sue tracce: i poliziotti lo stanno cercando in tutto il territorio irpino.