Bimbo di 13 mesi precipita dal balcone: è grave, presa la babysitter

Un Bambino di 13 mesi è caduto dal balcone della propria abitazione a Soliera, in provincia di Modena, alle dieci del mattino. Il piccolo è caduto da tre metri e ora è in pericolo di vita anche se la sua prognosi resta riservata.

La sua baby sitter è in stato di fermo per tentato omicidio. Il piccolo è grave presso l’ospedale Maggiore di Bologna. Ad accorgersi della sua caduta è stata la vicina di casa. La ragazza di 32 anni che lo guardava era con lui nell’abitazione al momento dell’accaduto e per questo i carabinieri l’hanno fermata.

Secondo quanto riporta l’Ansa, la donna sarebbe indagata per omicidio.