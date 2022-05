0 Facebook Caterina Balivo svela il retroscena sul suo corpo: “Ho preso tre taglie in più, voglio essere così” Spettacolo 31 Maggio 2022 19:17 Di redazione 1'

Caterina Balivo ha deciso di rompere con i canoni e mostrarsi per come è, anche con qualche chilo in più. La conduttrice napoletana ha dichiarato: “Oggi sono tre taglie in più. Ma non mi interessa conservare in eterno la stessa misura: voglio essere una bella quarantenne, voglio essere una bella cinquantenne e a cinquanta non voglio dimostrarne quaranta”, ha detto la Balivo a Molto Donna, settimanale de Il Messaggero.

Le sue parole sono un invito ad accettarsi e non a trascurarsi.”Mi piace prendermi cura di me. Noi donne dobbiamo amarci, lo dico spesso anche in tv. A volte le donne più radicali confondono la vanità con l’amore per se stesse. Non è che se ti fai una piega sei vanitosa: ti stai amando”, spiega.

Parole che hanno fatto il giro dei social e hanno messo la conduttrice in ottima luce.