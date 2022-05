0 Facebook Lo schianto frontale e la tragedia, Carolina perde la vita a 21 anni: tanti i messaggi per la giovane sotto ufficiale Cronaca 31 Maggio 2022 18:40 Di redazione 1'

La provincia di Salerno della quale è originaria la famiglia, l’Irpinia dove vivono e Taranto dove la giovane vittima prestava servizio. Sono ben tre le comunità sconvolte dal dolore per la scomparsa prematura della 21enne Carolina Citro.

Addio a Carolina Citro

Un incidente stradale sulla Basentana in Basilicata ha stroncato la vita della sotto ufficiale della Marina. Uno scontro frontale tra automobili che non le ha dato scampo. Sono tantissimi i messaggi d’affetto per lei e la sua famiglia.

L’incidente

La giovane stava tornando con i suoi colleghi quando il sinistro ha causato il suo decesso sul colpo. I fatti sono accaduti all’altezza dello svincolo di Pisticci Scalo. Feriti gli altri tre ragazzi in auto con la vittima. Ha perso la vita anche l’86enne alla guida dell’altra automobile.