La nazionale di nuoto paralimpico alla Scandone

27 Maggio 2022 Di Gianluca Madonna

Questa mattina è arrivata la nazionale paralimpica di nuoto alla piscina Scandone di Napoli; una nazionale fatta di 23 ragazzi con un sorriso straordinario che hanno preso parte degli allenamenti, preparandosi per il mondiale di Maidera in Portogallo che inizieranno il 12 giugno, concludendosi poi il 18 giugno 2022. La nazionale azzurra è composta da: Alberto Amodeo (Polha Varese), Simone Barlaam (Fiamme Oro/Polha Varese), Luigi Beggiato (Fiamme Gialle), Francesco Bettella (Fiamme Oro/Civitas Vitae Sport Education), Federico Bicelli (Polisportiva Bresciana no Frontiere), Francesco Bocciardo (Fiamme Oro/Nuotatori Genovesi), Vincenzo Boni (Fiamme Oro/Caravaggio Sporting Village), Simone Ciulli (Fiamme Azzurre/Circolo Canottieri Aniene), Antonio Fantin (Fiamme Oro/Lazio Nuoto), Emmanuele Marigliano (Centro Sportivo Portici), Riccardo Menciotti (Circolo Canottieri Aniene), Efrem Morelli (Fiamme Oro/Canottieri Baldesio), Federico Morlacchi (Fiamme Azzurre/Polha Varese), Stefano Raimondi (Fiamme Oro/Verona Swimming Team), Alessia Berra (Polha Varese), Monica Boggioni (Fiamme Oro/Pavia Nuoto), Giulia Ghiretti (Fiamme Oro/Ego Nuoto), Carlotta Gilli (Fiamme Oro/Rari Nantes Torino), Xenia Francesca Palazzo (Fiamme Azzurre/Verona Swimming Team), Angela Procida (Fiamme Oro/Centro Sportivo Portici), Martina Rabbolini (Non vedenti Milano), Alessia Scortechini (Circolo Canottieri Aniene), Giulia Terzi (Polha Varese), allenati dal tecnico Vincenzo Allocca di Napoli. Angela Procida, Vincenzo Boni ed Emmanuele Marigliano sono i tre atleti napoletani convocati in nazionale.