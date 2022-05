0 Facebook Affitta l’Olimpico per rivelare il sesso del figlio, la Nasti replica alle accuse: “Disprezzate perché non potete permettervelo” Spettacolo 19 Maggio 2022 18:53 Di redazione 2'

Ha destato non poco scalpore la decisione di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni di affittare lo stadio Olimpico di Roma per rivelare ad amici e parenti il sesso del proprio figlio. La nota influence ha così deciso di rispondere agli insulti con un post sui social.

L’Olimpico ‘affittato’ per rivelare il sesso del primo figlio di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni

La festa all’Olimpico organizzata da Chiara Nasti e il calciatore della Lazio Mattia Zaccagni per rivelare il sesso del loro primo figlio ha ricevuto tantissime critiche. Il giocatore biancoceleste, sul prato verde dello stadio romano, ha calciato in porta un pallone facendo sparare in aria tantissimi coriandoli di colore celeste con tanto di scritta ‘It’s a boy‘ sul maxischermo.

La replica di Chiara Nasti

“Che cafonata“, “E’ una cosa imbarazzante“, questo il tenore delle critiche degli utenti dei social. La Nasti ha quindi reagito ai tanti attacchi ricevuti con un messaggio su Instagram: “La verità è che non avete mai visto una cosa simile. Disprezzare perché non potete avere lo stesso vi rende così piccoli che neanche potete immaginare“.

Poi l’influencer ha continuato: “Noi non solo abbiamo vissuto un momento super emozionante e speciale (il più bello della nostra vita) ma siamo stati così originali che probabilmente a certa gente non scende giù. Grazie per tutta questa attenzione, sempre. Continuate così”