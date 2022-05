0 Facebook Si sente male mentre cammina, cade a terra e muore. L’addio a Giovanni: “Era agitato e a torso nudo” Cronaca 27 Maggio 2022 12:34 Di redazione 1'

Era in forte stato di agitazione, in pantaloncini e senza maglietta. Giovanni Anastasio di Afragola si è sentito male mentre vagava per una strada commerciale di Minopoli in Puglia, prima di sentirsi male e cadere al suolo senza vita.

Giovanni Anastasio

Secondo quanto riportato da Teleclub, sono stati inutili i tentativi di soccorso messi in atto dal personale del 118. Intanto la comunità della cittadina dell’area Nord in provincia di Napoli è in lutto a causa della triste e improvvisa notizia.

I fatti e il ‘mistero’

Sulla vicenda indaga la polizia. Sono in corso i dovuti accertamenti per ricostruire dinamica e movente della vicenda. Sono intanto moltissimi i messaggi d’affetto rivolti a Giovanni e all’intera famiglia Anastasio.