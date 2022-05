0 Facebook Napoli, accoltellato dopo la partita di calcetto: 25enne finisce in ospedale Il 25enne è stato trasportato all'ospedale Cardarelli di Napoli Cronaca 26 Maggio 2022 12:37 Di redazione 1'

Una partita di calcetto finita nel peggiore dei modi. Un ragazzo di 25 anni, è finito in ospedale nella notte a Napoli. Il giovane è stato accoltellato nel quartiere di Chiaiano, poco dopo la mezzanotte.

Un 25enne, S.D.D., le sue iniziali, ha raccontato ai militari dell’arma, di esser stato aggredito in via Gaetano Quagliariello, a Chiaiano. Il ragazzo sarebbe stato accoltellato dopo una partita di calcetto, intorno alla mezzanotte.

Le condizioni del giovane

Il 25enne è stato trasportato all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove i sanitari gli hanno riscontrato ferite da punta e taglio alla regione sacrale centrale e al fianco destro guaribili in circa 10 giorni. Presso la struttura ospedaliera sono accorsi i carabinieri della Pattuglia mobile di zona della compagnia Vomero che hanno ascoltato le parole della vittima e hanno avviato le indagini per chiarire il prima possibile il brutto episodio.