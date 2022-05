0 Facebook Tragedia nel Salernitano, 34enne muore in casa: un malore gli ha stroncato la vita Cronaca 26 Maggio 2022 10:23 Di redazione 1'

Grande sconforto ad Atena Lucana, comune in provincia di Salerno. Ieri, mercoledì 25 maggio, è stato trovato morto in casa un giovane di origini nigeriane, un ragazzo di 34 anni. A riportare la notizia è Il Mattino.

34enne muore in casa per un malore

La morte del 34enne è avvenuta in casa, molto probabilmente per via di un malore che gli ha stroncato la vita. Ad allertare i soccorsi, è stato il suo coinquilino, ma il personale medico accorso sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo. Sul luogo anche i carabinieri.

Amministrazione comunale al lavoro

La salma è stata liberata e l’amministrazione comunale si è subito adoperata, anche attraverso il suo mediatore, per intervenire e accogliere anche la famiglia del ragazzo, purtroppo, deceduto.