Napoli, rissa a bordo della circum. Il video è virale: "Costretto a scendere dopo l'aggressione" Cronaca 24 Maggio 2022

Un video è diventato virale sul web grazie ai social. Il filmato ha indignato gli utenti. Protagoniste alcune persone a bordo della circumvesuviana. Almeno in due, un giovane e un adulto, avrebbero litigato venendo alle mani.

Rissa a bordo della circumvesuviana

Questo il commento riportato dalla pagina Facebook ‘Circumvesuviana. Guida alle soppressioni e ai misteri irrisolti‘: “Il video è tagliato per non mostrare i volti dei protagonisti; nel video integrale si vedono alcuni ragazzi inveire nei riguardi di un signore (il treno appare stracolmo) sin quando uno di essi aggredisce l’uomo costringendolo ad abbandonare il vagone. Non conosco la precisa dinamica dei fatti ma di sicuro è una roba terrificante“.

Il post su Facebook

“Una ragazza toscana in vacanza dalle nostre parti mi ha mandato questo video che immortala le immagini di una rissa scoppiata a bordo di un treno strapieno per Napoli, nella giornata di ieri. I turisti presenti sono rimasti terrorizzati, e come dargli torto“.