Vende sciarpe del Milan e festeggia lo scudetto, poi l'urlo a sorpresa: "Forza Napoli!" Calcio Napoli 23 Maggio 2022

Alza le braccia, salta e incita i tifosi del Milan. Con loro intona e urla i cori per i neo campioni d’Italia. Un modo per incentivare la sua attività da ambulante. Non è altro, infatti che una strategia di marketing: il protagonista di questa storia vende sciarpe rossonere.

Ambulante napoletano vende sciarpe del Milan

Però il suo accento non è proprio del Nord, anzi tutt’altro. E infatti alla fine, dopo un sorriso sornione, ecco ‘rivelare la sua vera identità’, con un grido chiaro e ben preciso: “Forza Napoli!“. Ecco cosa c’è in un video diventato virale sul web grazie ai social.

Il video