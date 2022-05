0 Facebook Gallerie d’Italia, file nell’ex edificio del Banco di Napoli Eventi 23 Maggio 2022 18:21 Di Gianluca Madonna 1'

Il gruppo Intesa Sanpaolo per la cultura e la valorizzazione dell’arte in Italia nel venti maggio 2022 ha inaugurato a Napoli una nuova mostra delle “Gallerie d’Italia”. File chilometriche al vecchio edificio del Banco di Napoli sito a Napoli in via Toledo 177. Diversi sono i dipinti e le opere esposte; il Martirio di Sant’Orsola di Caravaggio, ceramiche attiche e magnograche e arti moderne. Non è mancata la visita del ministro della cultura Dario Franceschini e del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi che hanno entrambi confermato l’importanza per il Mezzogiorno della mostra aperta anche a Napoli, che ha aumentato i turisti arricchendo la nostra arte.