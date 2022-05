0 Facebook Modena, bimba di 4 anni cade dal balcone di casa e perde la vita: la madre ha dato l’allarme Cronaca 23 Maggio 2022 17:50 Di redazione 1'

Una bambina di quattro anni è morta cadendo da un balcone posto al settimo piano a Modena, in via Giardini. La bambina, a quanto risulta, abitava lì insieme alla famiglia di origini africane. Niente da fare per la piccola. È morta sul colpo. Sul posto, oltre al 118, anche la polizia scientifica.

Bimba di 4 anni morta a Modena

Sono per il momento esclusi scenari differenti da quello di un incidente alla base della tragedia avvenuta A quanto appreso, stamattina la bambina era in casa con la mamma e i due fratellini. È stata la donna ad accorgersi dell’accaduto, correndo giù e chiedendo ai vicini di chiamare i soccorsi.

I soccorsi

La bambina però è morta sul colpo. Per la famiglia è una seconda tragedia in poco tempo: il padre della bimba è morto soltanto due anni fa in un incidente sul lavoro.