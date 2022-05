0 Facebook Il decentramento amministrativo sbarca in tv, su Canale 21 in onda ‘Dalle parole ai fatti’ Politica 23 Maggio 2022 15:45 Di redazione 2'

Da mercoledì 25 maggio, dalle ore 8 alle ore 8,30, all’interno del VG21 ha inizio la rubrica “Dalle parole ai fatti” che si occupa in questa fase del decentramento amministrativo . Ideata da Antonella Esposito Gagliardi e Antonio Salamandra che la conduce pure, la rubrica vuole parlare dello stato attuale delle municipalità cittadine, della mancata applicazione dello statuto comunale nella parte del decentramento amministrativo e intende coinvolgere la cittadinanza perchè le Municiplaità diventino concreta espressione dell’amministrazione efficiente e capace di governare nelle materie attribuite da statuto evitando quel rimpallo di poteri, competenze e responsabilità che in questi anni hanno generano disservizi, cattiva amministrazione e allontanamento del cittadino dalla cosa pubblica.

La rubrica rappresenta un momento di innovazione nel segmento della informazione televisiva locale perchè si pone anche come propulsore e acceleratore di riforme amministrative. In ogni puntata sarà ospite il presidente di una municipalità per la consegna della proposta da portare in consiglio comunale a seguito anche di raccolta di firme e effettuare un viaggio nelle municipalità nostrane tra criticità e punti di forza.

Ospiti della prima puntata sono il prof. Auelio Musi, editorialista de la Repubblica che dalle pagine del quotidiano si è spesso occupato del tema del decentramento e della sua mancata attuazione e l’avv. Gennaro Esposito, presidente della commissione decentramento al consiglio comunale di Napoli, assieme al Presidente della seconda municipalità, Roberto Marino, cuore pulsante della città che vive quotidianamente anche le difficoltà di amministrare un territorio eterogeneo per conformzione morfologica e tessuto economico-sociale.