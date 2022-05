0 Facebook Made in sud, eccellenza campana Made in Sud 23 Maggio 2022 18:23 Di Gianluca Madonna 1'

l 16 maggio 2022 il programma “Made in sud” è entrato in diretta nazionale su Rai 2. Un eccellenza del tutto napoletana, un programma che esce fuori dagli schemi e che fa spensierate il pubblico di ogni età. Non sono mancati i contest news, notizie evidenziate dai comici stessi. Si è parlato che la Campania e la Calabria soffrono di una notevole disoccupazione lavorativa, la peggiore d’Europa. Hanno anche accennato sulle 500 segnalazioni di molestie sulle donne nell’adunata degli alpini ed infine si è concluso con l’allarme della polizia postale sul nuovo pupazzo Huggy Wuggy (anche videogioco), un vero e proprio pericolo per i bambini che premendo il tasto del pupazzo ascoltano brutte frasi in inglese. Insomma Made in sud è un programma straordinario che vale la pena seguire e che anche stasera entrerà in diretta nazionale su Rai 2 alle 21:20, condotto da Clementino, Lorella Boccia e Maurizio Casagrande. Nell’articolo ci sono le foto del sottoscritto, condivise sui social anche dai comici stessi, uno tra questi Paolo Caiazzo.