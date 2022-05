0 Facebook Premio Nazionale Megaris Eventi 23 Maggio 2022 16:05 Di Gianluca Madonna 1'

Al Circolo Nautico Posillipo sono stati assegnati i premi nazionali Megaris; sabato 21 maggio 2022 si è tenuta quindi la 29esima edizione del premio che riconosce coloro che hanno fatto la differenza nel campo della narrativa, della poesia, del giornalismo, della medicina, dell’arte e della cultura. Dei veri e propri riconoscimenti alla carriera giornalistica, come per Antonio Parlati, direttore della sede Rai Campania o come Gerardo Ausiello, capocronista del Il Mattino. Per il sociale invece, Salvatore Landolfi, Maresciallo luogotenente e Gesco Sergio D’Angelo, il tesoriere dell’Ordine Professionale degli ingeneri. Alessia Rega per la medicina e alla cultura invece Raffaele Iovine e Carlo Di Lieto. Premiato Giuseppe Oliva per il teatro, per l’arte invece ad Armando Jossa e a Raffaele Mazzarella per il territorio valorizzato. Presente anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.