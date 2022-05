Vera e propria tragedia quella consumata sulla strada oggi, 20 maggio. Nell’Alta Padovana, nel comune di San Pietro in Gu, intorno alle 16:20, un drammatico incidente stradale ha coinvolto un’auto e un camion. A riportare la notizia è Leggo. Tragico incidente a Padova, auto si schianta contro camion: due morti Tragico incidente lungo la Postumia, uno schianto frontale tra un mezzo pesante e una vettura, una Fiat Multipla di colore grigio. Il bilancio è drammatico: due persone sono purtroppo morte sul colpo e quattro, invece, sono rimaste ferite. Enorme lo sgomento sulla scena del sinistro stradale, con il traffico, per diverse ore, in tilt. Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine, quattro ambulanze del 118, due elisoccorsi e i vigili del fuoco.

Le condizioni dei quattro feriti

Uno dei quattro feriti è in condizioni disperate: è stato trasportato dall’elisoccorso di Verona all’ospedale di Vicenza. Un altro è in prognosi riservata, mentre i due restanti sono stati portati in ambulanza al vicino ospedale di Cittadella e non sono in pericolo di vita.