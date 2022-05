0 Facebook Napoli, ragazzo di 23 anni scomparso nel nulla da giorni: tutti in ansia per Emmanuele Cronaca 20 Maggio 2022 19:17 Di redazione 1'

Sono ore di paura e d’ansia per Emmanuele Palumbo, ragazzo di cui ormai non si hanno più notizie da giorni. Il 23enne è stato visto l’ultima volta all’aeroporto di Capodichino di Napoli, intorno alle 5 del mattino.

Ansia per Emmanuele Palumbo, 23enne scomparso a Napoli

L’intera comunità partenopea è in ansia per Emmanuele Palumbo, 23 anni, di cui non si hanno più notizie da giorni. Il ragazzo usci qualche giorno fa di casa, ma poi non è mai rientrato. Il telefonino del ragazzo risulta staccato ormai da giorni interi. Il giovane non ha social e la famiglia è molto preoccupata perché non sa dove fosse diretto.

Gli appelli sul web

Sono tantissimi gli appelli sul web, tra questo anche quello dei genitori che fanno sapere che Emmanuele, quando è uscito di casa indossava un jeans, una giacca blu con le strisce gialle del Barcellona e uno zainetto della Puma.