Tragedia a Rimini: uccide la moglie a coltellate, poi ferisce la figlia di 13 anni
Cronaca 19 Maggio 2022

Vera e propria tragedia a Rimini, in Emilia e Romagna. Nel primo pomeriggio di oggi, 19 maggio, un uomo ha prima ucciso la moglie e poi ha accoltellato la figlia 13enne mentre provava a salvare la madre.

Assurdo quanto accaduto a Rimini, un uomo di circa 40 anni, di origine peruviana, a seguito di un violento diverbio con la moglie, ha afferrato un coltello e ha colpito la donna più volte. Non contento, ha ferito anche la figlia di 13 anni mentre cercava di salvare la vita alla madre. Non c’è stato nulla da fare per la donna che è morta sul colpo.

Indagini in corso

Gli uomini della squadra Mobile della polizia riminese sono prontamente intervenuti sul posto. L’uomo è in questura, sottoposto a interrogatorio. A dare l’allarme sono stati i vicini di casa che hanno sentito le urla. La ragazzina di 13 anni è ricoverata in ospedale.