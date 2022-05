0 Facebook Le confessioni hot di Raffaella Fico e del compagno: “L’abbiamo fatto nel bagno del dentista” Spettacolo 19 Maggio 2022 19:57 Di redazione 1'

Piccanti a dir poco le rivelazioni di Raffaella Fico. La showgirl napoletana, assieme al fidanzato Piero Neri, sono stati protagonisti di un’intervista hot nel programma di Italia Uno ‘Le Iene‘.

L’intervista hot a ‘Le Iene’ di Raffaella Fico e Piero Neri

Non manca di certo la passione tra Raffaella Fico e il fidanzato Piero Neri. Un amore fresco, sbocciato meno di un anno fa quello tra i due. La coppia ha voluto raccontare alcuni retroscena intimi in un’intervista a ‘Le Iene‘: “Il posto più strano dove abbiamo fatto l’amore? Nel bagno del dentista“.

“Raffaella è esigente”

Non è stata questa l’unica rivelazione hot tra l’imbarazzo generale di Piero Neri e il divertimento di Raffaella Fico: “La posizione preferita è quella del cammello“. Sulla durata del rapporto sessuale invece l’imprenditore ha spiegato: “Lei è abbastanza esigente, ci vuole impegno“. Quante volte a settimana? “Piero per stare con me sa che va fatto tutti i giorni“, ha concluso la showgirl napoletana.