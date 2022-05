0 Facebook Napoli, aereo sbatte con la coda sulla pista: spavento a Capodichino. Aperta l’indagine Cronaca 19 Maggio 2022 19:17 Di Carmine Ubertone 1'

Grande spavento, qualche giorno fa, per alcuni passeggeri diretti a Napoli. Un grave danno strutturale al Boeing 737-800 della Blue Air ha fatto sfiorare un’immane tragedia a seguito di un duro atterraggio all’aeroporto di Capodichino di Napoli. L’incidente è emerso solo ora. Fortunatamente non c’è stato nessun ferito.

Napoli, paura per un atterraggio pesante di un volo da Bucarest

Un volo atterrato a Napoli da Bucarest ha sfiorato la tragedia. Come spiega Fanpage, in data 6 maggio, un volo low cost rumeno della Blue Air è stato protagonista di un brusco atterraggio in pista. Il velivolo era in fase di discesa quando, probabilmente, a causa del vento, ha urtato con la sezione della coda sulla pista.

Non si registrano feriti

Per fortuna, nessuno dei passeggeri ha lamentato o denunciato ferite a seguito dell’incidente. L’impatto con la pista, ha portato gravi danni alla fusoliera dell’aereo che è stato messo in sicurezza e portato in manutenzione. Sull’incidente è stata aperta un’indagine da parte dell’Agenzia nazionale per la sicurezza dell’aviazione civile italiana.