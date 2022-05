0 Facebook Scontro tra autobus, Paolo muore a 18 anni: era in sella al suo scooter Cronaca 19 Maggio 2022 13:55 Di redazione 1'

Paolo aveva appena compiuto 18 anni, è morto ieri pomeriggio in un incidente in località Miglio 25 a Piana di Monte Verna, in provincia di Caserta.

Il giovanissimo era in sella al suo scooter quando si è schiantato contro un autobus dell’Air. Purtroppo l’impatto è stato violenti e il ragazzo è stato sbalzato dalla sella finendo a terra.

Per le gravi ferite riportate è morto sul colpo. Quando sono giunti i soccorritori del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo. E’ rimasto illeso l’autista del mezzo pesante che è sotto choc.