Festa di addio di Lorenzo Insigne al Napoli: gag comiche, fuochi di artificio e lacrime

E’ commovente l’addio di Lorenzo Insigne al Napoli, che la tempo stesso si tinge di tanto entusiasmo. Il calciatore azzurro andrà al Toronto da luglio e saluta così la squadra che l’ha fatto diventare un campione con la maglia numero 24.

Il party è stato organizzato presso il Resort Belvì di Somma Vesuviana, la location meravigliosa che ha accolto tantissimi ospiti per una super festa che non si dimenticherà tanto facilmente.

Per l’occasione presenti ospiti d’onore come i compagni del Napoli, il presidente De Laurentiis e il tecnico Spalletti, con lo show speciale di Gigi D’Alessio, Clementino e Rocco Hunt. Presente anche il momento comico con Peppe Iodice che ha salutato con ilarità suo l’ormai ex capitano del Napoli.