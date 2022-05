0 Facebook Belen Rodriguez e la confessione in tv, frecciatina a De Martino? “Preferisco così non devo fingere” Spettacolo 19 Maggio 2022 15:04 Di redazione 1'

Belen Rodriguez è tornata a parlare di autoerotismo a Le Iene. Dopo aver sdoganato questo tabù in prima serata ammettendo che lo fa per relax e che tutte le donne lo fanno, rilancia parlando degli aspetti positivi della pratica.

In trasmissione in prima serata con Teo Mammuccari ammette che è molto comodo farlo così non si devono fingere piacer. Una frecciatina a Stefano De Martino?

“Non ti devi sbattere più di tanto”, fa notare la showgirl argentina per poi aggiungere senza filtri: “Scegli con chi vuoi stare, scegli cosa pensare. Non sudi, non ti muovi. Non devi fingere orgasmi. È una fi***a, lo dico sul serio!”.