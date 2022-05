0 Facebook Paura a Procida: auto investe 3 persone: nessuno è in pericolo di vita Cronaca 19 Maggio 2022 16:40 Di redazione 2'

Enorme spavento a Procida, perde il controllo dell’auto e travolge tre persone per poi schiantarsi contro alcune fioriere. Per fortuna, non ci sono vittime. Il guidatore ha spiegato che l’incidente è stato causato da un non funzionamento dei freni.

Auto investe tre persone: paura a Procida

All’ incrocio di via Libertà, intorno alle 9,25 del mattino, un auto, a velocità sostenuta, ha travolto prima un uomo che stava attraversando sulle strisce pedonali, poi una signora con delle buste della spesa in mano, infine una terza persona in sella al proprio scooter. La corsa della vettura è finita con l’impatto contro alcune fioriere alla fine della strada.

Le condizioni dei feriti

Fortunatamente, le tre persone investite, se la sono cavata, nessuno è in pericolo di vita. Sul posto sono arrivati immediatamente i carabinieri e ambulanze: il primo investito ha riportato la frattura di tibia e perone, la donna un trauma cranico e problemi ad una vertebra. Una contusione al ginocchio, infine, per l’uomo in sella allo scooter.

