Gigi D'Alessio sul figlio LDA, la rivelazione dopo il successo: "Amici lo ha cambiato, ora sa fare tante cose" 19 Maggio 2022

Gigi D’Alessio, ospite al Maurizio Costanzo Show ha parlato del successo del figlio LDA e di tutto quello che l’ha cambiato. Ha spiegato come il programma l’ha aiutato a togliersi di dosso l’etichetta di essere “il figlio di”.

Un modo di affrontare la fama che lo sta aiutando in questi momenti in cui la celebrità è arrivata all’improvviso e gli ascolti sono tantissimi.

“Amici è una scuola non soltanto di musica, di ballo, ma è una scuola di vita. Luca, prima, quando stava a casa, mica sapeva lavare per terra, sapeva cucinare. Adesso ho un figlio che, togliendo la passione per la musica e per il canto, sa lavare, sa stirare, sa cucinare .Questa è una scuola di vita importante”.