Capri in lutto: è morto Guido Lembo, artista e fondatore dell’Anema e Core’

Triste notizia per l’intero mondo della musica e dell’intrattenimento napoletano: è morto Guido Lembo, colonna portante de noto locale di Capri ‘Anema e Core‘. Un posto che negli anni è diventato un vero cult.

Grave lutto sull’isola di Capri, addio a Guido Lembo, musicista, chansonnier e fondatore di ‘Anema e Core‘, il locale dove sono passati tantissimi personaggi illustri. L’artista aveva 75 anni ed era ricoverato in una clinica di Castellammare di Stabia. Guido ci ha lasciato oggi, 19 maggio 2022. Soffriva di una brutta malattia che, tuttavia, non gli ha mai tolto il sorriso.

I messaggi di cordoglio

In men che non si dica sono subito arrivati tantissimi messaggi di cordoglio per la scomparsa di Guido Lembo: “Addio Guido Lembo, amico mio carissimo… Straordinario chansonnier, impareggiabile per passione, bravura e simpatia. Hai rappresentato la canzone napoletana e Capri nel mondo. Sei stato di esempio anche per come hai lottato, da vero leone… Mancherai a tutti. A me tantissimo, nel ricordo delle ore trascorse insieme“, questo il messaggio pubblicato su Facebook dal direttore Rai Antonello Perillo.

Anche Gino Sorbillo, uno dei principali esponenti della pizza napoletana nel mondo ha voluto salutare il re della movida caprese: “Riposa in Pace“.