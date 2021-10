0 Facebook Tiziana Cantone, lo svolta sull’inchiesta: “Dati eliminati dai dispositivi elettronici” Cronaca 2 Ottobre 2021 19:35 Di redazione 2'

Ci sono nuovi elementi che potrebbero rappresentare una svolta per l’inchiesta relativa al caso di Tiziana Cantone. Secondo quanto riportato da Internapoli, vi sarebbero dei nuovi dettagli a disposizione degli inquirenti.

Il professor Danilo Bruschi, del dipartimento di Informatica dell’Università Statale di Milano, ha espresso il proprio ‘verdetto’ dopo aver analizzato a fondo i dispositivi elettronici legati alla ragazza campana.

Secondo il team di periti incaricati dalla madre Maria Teresa Giglio, I-Phone e I- Pad sarebbero stati svuotati dei loro dati. In pratica la memoria di telefono e tablet appartenuti alla Cantone, sarebbero vuoti.

“Durante un anno di lavoro — si legge in una nota riportata dal Corriere del Mezzogiorno — i consulenti italo-americani hanno lavorato con i propri periti per recuperare quei dati, inclusa la rubrica telefonica completa, ora parte delle prove depositate presso la Procura di Napoli Nord.

Il professor Bruschi ha visionato la relazione e le conclusioni di Emme Team e ha concordato con i risultati, chiedendo a sua volta che la Procura di Napoli Nord decida, dopo quasi un anno, di iniziare le azioni peritali sui dispositivi, come da tempo legali e consulenti hanno richiesto in svariate occasioni. L’azione peritale è necessaria per poter confermare con certezza i risultati ottenuti“.

“Nelle note diffuse sul parere pro-veritate, firmato dall’esperto — si legge ancora nella nota di Emme Team — si conferma che l’iPad è stato restituito resettato e che al suo interno sono stati eliminate i dati dell’account iCloud e delle email. Situazione impossibile a meno di una manomissione, dato che Tiziana Cantone usò quel dispositivo per anni. Manomissione che ora solo l’inizio delle azioni peritali potranno eventualmente confermare, per provare a scoprire chi fu l’autore di quell’alterazione“.