Napoli, acqua marrone sul lungomare: "Sta arrivando l'estate, necessari i controlli" Cronaca 18 Maggio 2022 11:47 Di redazione

Con l’arrivo dell’estate anziano le segnalazioni sulle acque della città. Sul Lungomare di Napoli, infatti, a via Caracciolo, le acque, come hanno segnalato dei cittadini al Consigliere Regionale di Europa Francesco Emilio Borrelli, hanno un colore insolito: sono marroni.

“Abbiamo chiesto ad Arpac di monitorare la situazione e di effettuare delle verifiche in tutta la zona per capire se si tratti di sversamenti illeciti. Tutelare i nostri mari è una delle priorità per cui bisogna controllare gli scarichi e le imbarcazioni. Servono controlli serrati e punizioni esemplari per gli inquinatori e gli incivili.”- hanno dichiarato Borrelli ed il consigliere di Europa Verde della Municipalità I Lorenzo Pascucci.