Prima la trappola e poi l'esecuzione, Emanuele De Angelis ucciso con 5 colpi d'arma da fuoco al volto Chi è Emanuele De Angelis. Aveva 28 anni e precedenti penali per droga. Forse il giovane è stato attirato in una trappola Cronaca 18 Maggio 2022

Vincenzo De Angelis è stato ucciso con cinque colpi di pistola al volto, esplosi da distanza ravvicinata, con le modalità di una esecuzione camorristica. L’ ipotesi sulla quale lavorano gli investigatori è che sia stato attirato in una zona isolata, dove è scattato l’agguato.

Chi è Emanuele De Angelis

Il corpo è stato trovato in un aranceto in via Contieri, nella zona antica, un tempo agricola, di Soccavo, alle spalle della Parrocchia di S. Maria delle Grazie. De Angelis aveva precedenti penali per spaccio di droga. Sulla vicenda indaga la Polizia.